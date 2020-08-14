Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 14 августа 2020 года составило 269

В Алтайском крае по состоянию на 14 августа скончались 269 человек с коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 14 августа скончались 269 человек с коронавирусом, в том числе 109 случаев от COVID-19, 156 случаев – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 4 человека с коронавирусом: 2 – от COVID-19, 2 – по иной причине смерти.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 10445 . Всего заболевших, которые в настоящее время продолжают лечение –1424 человека, из них в госпиталях находятся 849 пациентов, амбулаторное лечение получает 575 человек.

Отметим, что выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 8752 человек.

Напомним, из общего числа заболевших 171 случай – завозные, 5270 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 2565 – у больных внебольничной пневмонией, 3370 – у заболевших ОРВИ, в 4510 случаях – бессимптомное течение.

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