В Центре «Мой бизнес» стартует молодёжный конкурс «Фабрика бизнес-идей»

«Фабрика бизнес-идей»

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» натренировать бизнес-навыки могут даже школьники. Конкурс «Фабрика бизнес-идей» проводится в два этапа – для старших школьников от 14 до 17 лет и для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Дойти до финала конкурса и победить – главная цель участников, а кроме подачи заявки ребят ждёт обучающая программа по основам предпринимательства, генерация бизнес-идей, знакомство с единомышленниками и новый круг друзей, режим индивидуальных консультаций с опытными практиками бизнеса и экспертами и, конечно, призы!

И, наконец то, чего никогда не было ДО и вряд ли будет ПОСЛЕ – весь конкурсный период подготовки к финалу, вплоть до объявления победителей, будет проходить в формате телевизионного шоу! Хватит смотреть федеральные проекты, теперь у нас есть свой – барнаульский (местный/алтайский)! Следите за новостями на сайте Центра «Мой бизнес»: мойбизнес22.рф

Старт конкурса для школьников – 14 августа в 11.00 на Мало-Тобольскую, 19, успеть подать заявку можно по адресу: https://конкурс.мойбизнес22.рф.

Заявки от молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет включительно принимаются до 26 сентября 2020 г на сайте Конкурса «Фабрика бизнес-идей»

Тренируют финалистов, помогают в доработке проектов, поддерживают и вдохновляют:

- Денис Газукин - ментор, основатель интернет-агентства MITRA, генеральный директор компании Freematiq

- Татьяна Дведенидова - бизнес-консультант, медиатор, владелец «Альфа-консалтинг» и Языковой школы «Альфа»

- Денис Матис - ментор, бизнес-тренер, инвестор, владелец детского сада «Капитошка», совладелец лазертаг клуб «Полигон 22»

- Валентина Шилова - ментор, тренер, сертифицированный коуч ICF, руководитель центра компетенций «Виант», основатель «АлтайГлонассМониторинг», юрист

- Станислав Яковенко - ментор, бизнес-тренер, психолог, спортсмен, фитнес-инструктор, нутрициолог, владелец сети фитнеса My BodyTec

Финал в реальности и прямом эфире двух телеканалов – 13 ноября 2020 года.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.