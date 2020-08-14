На Алтае арбитражного управляющего обвиняют в мошенничестве

По данным следствия, за полтора года арбитражный управляющий получил около одного миллиона рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожном районном суде Барнаула рассматривают уголовное дело по обвинению арбитражного управляющего в мошенничестве в крупном размере.

Как рассказала “Комсомольской Правде – Барнаул” помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова, в рамках предварительного следствия установлено, что на протяжении полутора лет он получал деньги от своего доверителя.

Воспользовавшись юридической неграмотностью главы общества с ограниченной ответственностью и КФХ, арбитражный управляющий просил перечислять за оказание своих услуг по 50 тыс за каждое предприятие. При этом процедура банкротства в отношении этих организаций еще не была введена.

По данным следствия, за полтора года арбитражный управляющий получил около одного миллиона рублей.

В рамках предварительного следствия на его имущество наложили арест. Это мера позволит обеспечить возмещение по гражданскому иску потерпевшего.

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