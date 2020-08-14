Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 августа 2020 года составило 8752

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 августа 2020 года увеличилось еще на 124 человека и составило 8752. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 августа 2020 года увеличилось еще на 124 человека и составило 8752.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 85 человек и составило 10445 случаев инфицирования. Тяжелобольных пациентов – 110, на аппарате ИВЛ – 30

Всего заболевших, которые в настоящее время продолжают лечение – 1424 человека, из них в госпиталях находятся 849 пациентов, амбулаторное лечение получает 575 человек.

Напомним, из общего числа заболевших 171 случай – завозные, 5270 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 2565 – у больных внебольничной пневмонией, 3370 – у заболевших ОРВИ, в 4510 случаях – бессимптомное течение.\

Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 340 тыс. человек.

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При этом общее число присутствующих в торжественном зале все еще ограничено (подробнее)