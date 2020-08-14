На Алтае забраковали более 100 тонн опасных арбузов и дынь из Казахстана

Было задержано 36 тонн арбузов Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 по 11 августа инспекторы Россельхознадзора совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю выявили семь случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции.

Всего было задержано 134 тонны груза. Из них - 60 тонн дынь, 36 тонн арбузов, 18 тонн слив из Казахстана и еще почти 20 тонн сухофруктов и орехов из Кыргызстана. Все это добро везли на Алтай с недействительными фитосанитарными сертификатами. В липовых документах содержались фальшивые сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения о получателях груза и мест его выгрузки.

В итоге вся продукция была возвращена отправителям, виновные привлечены к административной ответственности.

Кстати, примерно в это же время инспекторы Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю завернули более пяти тонн мороженой форели из Казахстана. При досмотре груза были выявлены грубые нарушения маркировки продукции, в ветеринарном сопроводительном документе отсутствовали сведения о получателе груза.

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