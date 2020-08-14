Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 августа 2020 года составило 10445

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 августа 2020 года выросло на 85 человек и составило 10445 случаев инфицирования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 августа 2020 года выросло на 85 человек и составило 10445 случаев инфицирования, в том числе 925 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах края: Барнаул – 57, Яровое – 5, Романовский район – 4, Новоалтайск – 3, Рубцовск, Павловский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Бийск, Заринск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, ЗАТО Сибирский, Ключевской, Михайловский, Тальменский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Отметим, что из общего числа заболевших 171 случай – завозной, 5270 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 2565 – у больных внебольничной пневмонией, 3370 – у заболевших ОРВИ, в 4510 случаях – бессимптомное течение.

По данным на 14 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2876 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали свыше 340 тыс. человек.

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