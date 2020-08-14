Жители Алтайского края стали чаще выбирать почтовую экспресс-доставку

Жители Алтайского края стали чаще использовать сервис «Курьерская доставка», чтобы отправить или получить свои отправления. За 6 месяцев количество отправлений в регионе выросло на 15 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В Алтайском крае растет число клиентов, которые пользуются услугой почтовой экспресс-доставки. Это неудивительно, ведь зачастую требуется оперативная доставка. Особенно это актуально для юридических лиц. Тем более, все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в любом удобном для клиента месте и доставляет его адресату.

«В Алтайском крае действуют четыре участка курьерской доставки, расположенных в крупных городах региона - Барнауле, Бийске, Рубцовске и Белокурихе. Курьеры Почты России – это не почтальоны, а сотрудники почтовой связи, которые передвигаются на почтовых автомобилях, имеют в своем арсенале: почтовые весы, чтобы при расчетах указать правильный вес, а также платежный терминал, что позволяет клиентам сразу произвести оплату и, конечно же, упаковочный материал», – отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Чтобы вызвать курьера, клиенту достаточно позвонить по телефону контактного центра или оставить заявку на сайте Почты России. Экспресс-посылку также можно отправить из любого почтового отделения Алтайского края. При отправлении писем и посылок с помощью EMS упаковочный материал предоставляется клиенту бесплатно.

Получить отправление может адресат или его доверенное лицо. В день доставки адресату позвонит курьер. Если вдруг дозвониться до адресата не удается или его не оказывается на месте, курьер оставляет извещение в почтовом ящике.