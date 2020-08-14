Бывшего главного инженера алтайского ДСУ осудили за взятку

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему главному инженеру Славгородского филиала унитарного предприятия «Северо-Западное ДСУ». Его признали виновным в получении взятки, пишет краевой Следком.

Следствие и суд установили, что с сентября по октябрь 2018 года он неоднократно получал взятки на общую сумму более 129 тыс. рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью. Деньги переводили на банковские счета должностного лица за предоставление спецтехники филиала без заключения договора и поступления средств в кассу предприятия.

В ходе предварительного следствия бывший главный инженер полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине штраф 550 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год.

– Кроме того, суд принял решение о конфискации в доход государства эквивалент дохода в размере 129 500 рублей, полученного преступным путем за счет имущества осужденного, на которое следователем СК был наложен арест в ходе предварительного следствия, – отмечают в ведомстве.

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