В Алтайском крае пропал 53-летний мужчина в бежевой футболке

Пропавший мужина. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае пропал 53-летний Эдуард Иванович Походня, житель Барнаула. Местонахождение мужчины неизвестно с 25 июля, поиски продолжаются. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые.

Был одет: бежевая футболка, синие джинсы, светло-коричневые кроссовки.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52. Звонок бесплатный.

Напомним, ранее мы сообщали, что в в Алтайском крае продолжает расти число происшествий с участием туристов. Так, в Курьинском районе при спуске с горы Синюха 8 августа пропал мужчина. Поиски продолжаются до сих пор, но пока о его местонахождении ничего неизвестно.

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