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Общество

В Барнауле растет число вакансий на «удаленке»

Их средняя зарплата составляет 30 тысяч рублей
Татьяна ГейнрихТатьянаГейнрих
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Отмечается динамика увеличения числа рабочих мест на рынке труда.

Отмечается динамика увеличения числа рабочих мест на рынке труда.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вырос спрос на удаленных работников. Как сообщает пресс-служба мэрии, все чаще требуются IT-специалисты, программисты, менеджеры по продажам, разработчики, аккаунт- и SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры и дизайнеры. Средняя зарплата работников на «удаленке» составляет порядка 30 тысяч рублей.

В целом за семь месяцев этого в барнаульский центр занятости поступило 19,5 тысяч вакансий. Все они размещены в открытом доступе на портале «Работа в России». При этом, как сообщают в пресс-службе городской администрации, отмечается динамика увеличения числа рабочих мест на рынке труда. За июнь в городе было зарегистрировано только 1476 вакансий, за июль - уже 1800. Часто работодатели ищут продавцов, кассиров, водителей, разнорабочих, слесарей, поваров, операторов связи, фельдшеров скорой медицинской помощи, врачей, медсестер, бухгалтеров, учителей, воспитателей, кладовщиков, инженеров и других специалистов.

– Город постепенно возвращается к привычной жизни после ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Многие предприятия возобновили работу, а некоторые даже наращивают объемы производства и открывают новые вакансии. Так, приступил к работе завод «Бриллианты АЛРОСА», набирают сотрудников на Алтайском приборостроительном заводе «Ротор», «Сибэнергомаше» и Барнаульском вагоноремонтном заводе, - отмечают в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.