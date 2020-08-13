Участникам барнаульского ночного флешмоба инспекторы ГИБДД выписали несколько протоколов

Протоколы выписали водителю грузовика. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов по итогам автомобильного флешмоба, который прошел в центре Барнаула минувшей ночью. Об этом сообщает «Амител».

В отделе пропаганды городской автоинспекции рассказали, что несколько десятков машин собрались на парковке ТЦ «Galaxy», поставили в кузов грузовика музыкальное оборудование с диджеем и колонной отправились по проспекту Красноармейскому. Экипаж ГИБДД перехватил их в районе улицы Мамонтова.

На хозяина грузовика инспекторы составили сразу несколько протоколов, в том числе за непристегнутый ремень и перевозку человека в кузове.

После этого машины поехали дальше уже в тишине.

Ранее жители близлежащих домов пожаловались на шум от автомобилистов. Десятки машин ночью ехали в колонне с включенными "аварийками" и сигналили друг другу. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка.

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