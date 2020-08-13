В Алтайском крае открыли еще 28 медучреждений

Медучреждения допустили к первому этапу снятия ограничений. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае открыли еще 28 лечебных учреждений. Минздрав региона допустил их к первому этапу снятия ограничений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди открывшихся учреждений Алтайский краевой центр крови, наркологический диспансер, психиатрическая больница № 1, врачебно-физкультурный диспансер, онкологический диспансер, психиатрическая больница № 2, краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, краевая офтальмологическая больница, кожно-венерологический диспансер, детская стоматологическая поликлиника, краевая стоматологическая поликлиника, перинатальный центр и другие учреждения. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минздрава.

На первом этапе снятия ограничений на плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях взрослым будут доступны осмотры для определения профессиональной пригодности, проведение профилактических прививок по показаниям, диспансеризация, стоматология.

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