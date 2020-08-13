Междугородний автобус врезался в такси в Барнауле

На проезжей части столкнулись междугородний рейсовый автобус «Барнаул – Маралиха» и автомобиль Renault LOGAN. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 13 августа на площади Победы в Барнауле произошло ДТП. На проезжей части столкнулись междугородний рейсовый автобус «Барнаул – Маралиха» и автомобиль Renault LOGAN с наклейками «Яндекс Такси».

В ГИБДД города сообщили, что 54-летний водитель автобуса Asia Granbird столкнулся с Renault LOGAN, которым управлял 43-летний мужчина. В результате ДТП была травмирована женщина, которая сидела на пассажирском сидении автомобиля. По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее в Барнауле на улице Фомина грузовая газель въехала в частный дом. В городской Госавтоинспекции рассказали, что мужчина не справился с управлением и в результате въехал в жилой дом. По предварительным данным, пострадал водитель, личность которого в данный момент устанавливается. У него выявили признаки алкогольного опьянения. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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