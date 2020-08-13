Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 13 августа 2020 составило 8628

На сегодняшний день проходят лечение 1467 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки из больниц Алтайского края выписались 114 человек. По данным оперативного штаба, общее число выздоровевших составило 8628 человек.

Также за минувшие сутки в регионе выявили 87 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в крае составило 10360 человек. На сегодняшний день проходят лечение 1467 человек, из них в госпиталях находятся 877 пациентов, амбулаторное лечение получают 590 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Барнауле выявлено 34 новых заболевших, в Бийске – девять, в Славгороде – семь, по пять в Новоалтайск, Рубцовске и Заринске, по четыре в Яровом и Первомайском районе, в Панкрушихинском районе зарегистрировали три зараженных, в Усть-Калманском районе – два, в Шипуновском, Третьяковском, Смоленском, Рубцовском, Романовском, Михайловском, Каменском, Зональном, Алтайском районы – по одному случаю заражения.

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