Прокуратура проверяет информацию о массовом избиении детей в Барнауле

В прокуратуре дадут оценку произошедшему. Фото: скриншот с видео, опубликованном в паблике "Инцидент Барнаул"

В прокуратуре Алтайского края проводится проверка размещенного в соцсетях видео, на котором подросток избивает детей в одном из дворов Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Заняться делом поручил и.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин.

Ранее в паблике «Инцидент Барнаул» опубликовали видеоролик, на котором видно, как 14-летний подросток избил двух 11-летних мальчиков и 8-летнюю девочку.

– Он терроризирует детей ближайшей округи около пяти лет, инспекторы разводят руками. На него постоянно пишут заявления, и это заканчивается ничем. Из достоверных источников известно, что в органах у него есть тетя которая всячески помогает ему избежать наказаний, - рассказала участница сообщества Наталья.

В прокуратуре дадут оценку произошедшему, в том числе деятельности органов, в задачи которых входит профилактическая работа с несовершеннолетними.