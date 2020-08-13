Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 13 августа 2020 года составило 107

Еще два человека скончались от ковида. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано еще восемь смертельных случаев у пациентов, которые были заражены коронавирусом. Только в двух из них причиной летального исхода стал COVID-19.

За весь период скончалось 265 человек, зараженных коронавирусом. Непосредственно от ковида умерли 107 пациентов. В целом, в крае на сегодняшний день общее число заболевших составляет 10360. На сегодняшний день проходят лечение 1 467 человек, из них в госпиталях находятся 877 пациентов, амбулаторное лечение получает 590 человек.

Из общего числа заболевших 171 случай – завозные, 5177 человек заразились после контакта с ранее заболевшими лицами. Из 10360 заболевших: в 2522 случаях тест оказался положительным у больных внебольничной пневмонией, в 3358 – у заболевших ОРВИ, в 4480 случаях – бессимптомное течение.

На данный момент в крае 95 тяжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 29 человек.

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