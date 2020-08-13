В Барнаульской горэлектросети назначили нового руководителя

По словам Ященко, его работа будет направлена на повышение эффективности деятельности компании. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 6 августа должность генерального директора АО «Барнаульская горэлектросеть» занимает Александр Ященко. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что Ященко в разное время был главой крупных предприятий, в том числе в сфере ЖКХ. Так, он был генеральным директором ООО «Краснодар водоканал», АО «Автономная теплоэнергетическая компания». Помимо прочего, у нового руководителя есть степень кандидата экономических наук и опыт в политике. Александр Ященко входил в число депутатов Алтайского краевого Совета народных депутатов IV созыва.

– Его работа будет направлена на повышение эффективности деятельности компании, оптимизации ее рабочих процессов, использование самых современных инструментов для формирования успешной и работоспособной бизнес-модели предприятия, – сообщают в пресс-службе Барнаульской горэлектросети.

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