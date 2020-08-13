Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 августа 2020 года составило 10360

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 87 заболевших коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 87 заболевших коронавирусом. Их тесты показали положительный результат. Таким образом, общее число инфицированных в крае составило 10360 человек. На сегодняшний день проходят лечение 1467 человек, из них в госпиталях пребывают 877 пациентов, амбулаторное лечение получают 590 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Барнауле выявлено 34 новых заболевших, в Бийске – девять, в Славгороде – семь, по пять в Новоалтайск, Рубцовске и Заринске, по четыре в Яровом и Первомайском районе, в Панкрушихинском районе зарегистрировали три зараженных, в Усть-Калманском районе – два, в Шипуновском, Третьяковском, Смоленском, Рубцовском, Романовском, Михайловском, Каменском, Зональном, Алтайском районы – по одному случаю.

По данным на 13 августа под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2957 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем у 44 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 337 человек, за сутки – 3053.

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