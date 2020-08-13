В Алтайском крае стало больше многодетных семей

Больше 9,5 тысяч детей родились в Алтайском крае за первые полгода. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали рост числа многодетных семей. В 2020 году их стало больше на 1296, сообщает официальный сайт региона.

По данным на 1 августа в Алтайском крае живут 30 134 многодетные семьи, в аналогичном периоде прошлого года их насчитывало 28 838.

Также в Минсозащите края отметили положительную тенденцию касаемо роста численности населения. За первые полгода в 2020 году умерло 6020 человек, что на 151 меньше по сравнению с 2019 годом. Также в первом полугодии 2020 года в Алтайском крае родилось 9673 ребенка.

12 августа в прямом эфире министр социальной защиты края Наталья Оськина рассказала, что всем многодетным семьям региона ежегодно предоставляют единовременную денежную выплату для подготовки к школе первоклассника в размере 7 500 рублей и ежегодную денежную выплату для подготовки к школе учащегося 2 – 11 классов в размере 5 000 рублей.

Напомним, в конце июля - начале августа в Алтайском крае стартовала традиционная приемочная кампания школ и детских садов. А уже на этой неделе она должна быть завершена.

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