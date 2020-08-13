В Бийске ищут инвестора, чтобы отремонтировать площадку топ-модели Натальи Водяновой

Площадка Натальи Водяновой в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

Администрация Бийска готовится к поиску инвестора, который бы согласился отремонтировать детскую площадку в парке Строителей. Ее создали на деньги фонда топ-модели Натальи Водяновой "Обнаженные сердца".

Как пишет "Банкфакс", площадка находится на балансе муниципалитета. Однако бюджетные деньги на ее ремонт и содержание не выделяются. Бийчане же негодуют - площадка находится в таком состоянии, будто пережила бомбежку. К тому же с объекта сняли охрану, поэтому игровые конструкции постоянно ломают вандалы. Около 150 горожан обратились к депутату Гордумы Тимуру Знаговану с просьбой разобраться в ситуации. Также обращение направили губернатору и в фонд Натальи Водяновой.

В пресс-службе мэрии на запрос "Банкфакса" ответили, что проблема решается. 10 августа на площадке вновь появилась охрана. Также администрация Бийска готовится к поиску инвестора. Его определят по результатам открытого конкурса, предположительно, до конца 2020 года. По договору инвестору нужно будет привести объект в порядок, при этом обязательным условием станет бесплатный доступ детей.

В случае провала идеи с инвестором площадку отремонтируют на бюджетные деньги по госпрограмме благоустройства. Примерная стоимость ремонта - 7 млн рублей.

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