Барнаульские перевозчики вновь требуют поднять цены на проезд

Последний раз в городе менялась стоимость билетов в 2019 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские перевозчики попросили поднять цены на проезд. Это связано с тем, что в период коронавируса значительно снизился пассажиропоток, предприятия до сих пор терпят убытки.

Как пишет «МК на Алтае», в письме, направленном в мэрии, действительно, есть предложение об увеличении стоимости билета. Так, на автобус предлагают поднять цену с 23 до 27 рублей, на маршрутки – с 25 до 30 рублей, а на трамваи и троллейбусы – с 23 до 33 рублей.

Из-за коронавируса ранее уменьшилось число транспорта, вышедшего на маршруты. Это произошло из-за режима самоизоляции. В связи с этим за последние четыре месяца пассажиропоток сократился на 50%, а цены на топливо, ГСМ, запчасти выросли.

Председатель союза перевозчиков Николай Долженко пояснил, что если цены не поднимут в ближайшее время, то организации разорятся.

- Понимаете, как такового, письма нет, централизовано никто не писал. Каждая организация озвучила свои предпочтения по тарифам. Они действовали самостоятельно. Последнее слово, в любом случае, останется за городскими властями, - отметил он.

Вопрос будет решать Координационный совет по ценообразованию Барнаула после проведения экспертизы.

Напомним, в последний раз цены на проезд в городе повышали в 2019 году.

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