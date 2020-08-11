Стали известны даты, когда можно купить тур по Алтаю и получить кэшбэк

Получить кэшбэк за отдых на Алтае можно за поездки с 1 октября по 20 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Названы даты проведения акции по продаже туров по Алтайскому краю, Республике Алтай, а также другим российским регионам, за которые можно получить кэшбэк.

- Программа возврата денежных средств за путешествия по России начнется в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Соответственно, акция завершится в полночь 28 августа. Для того чтобы получить кэшбэк необходимо приобрести тур продолжительностью не менее четырех ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей. В этом случае можно будет получить возврат в пять тысяч рублей и так за каждые 25 тысяч (но не более 15 тысяч рублей кэшбэка). Туры можно купить на портале мирпутешествий.рф.

Компенсация за путешествия по Алтаю будет начисляться за поездки с 1 октября до 20 декабря. Но оплачены они должны быть единовременно в августе. Причем с использованием карты «МИР».