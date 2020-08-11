Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 11 августа 2020 года составило 8360

178 ковидных пациентов пациентов выписали в Алтайском крае за прошедшие сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 11 августа 2020 года возросло еще на 178 пациентов и составило 8360.

По данным оперативного штаба региона на сегодняшний день лечение продолжают 1572 человека. В госпиталях остаются 929 пациентов из которых 102 – это тяжелобольные и 32 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Амбулаторно медики ведут 643 человека. На самоизоляции находятся 2672 жителя края. Сняли с контроля 43671 человека.

Помимо этого сообщается, что число выявленных инфицированных увеличилось до 10185 человек. Только за последние сутки положительный тест был получен у 91 жителя края. Всего же за последние месяцы медиками было взято 331 334 пробы. Наибольший прирос заболевших, по очевидным причинам, дает Барнаул. На сегодняшний день в нем насчитывается 4941 ковидный инфицированный.

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