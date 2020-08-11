Пожилая бийчанка просит помочь в строительстве санузла

Пенсионерка просит помощи построить санузел Фото: газеты «Бийский рабочий»

79-летняя жительница Бийска просит неравнодушных людей помочь ей со строительством санузла.

С такой просьбой женщина обратилась в редакцию газеты «Бийский рабочий». Нина Ртищева рассказала, что уже последние 20 лет не ходит. За ней ухаживает дочь-инвалид. Живут они вместе в старом домике в Заречье, который вот-вот завалится.

В свое время ее большая семья встала на очередь, чтобы как инвалиду получить жилье в благоустроенном доме. Простояли 25 лет и в 2016-м все же получили небольшую студию на улице Спекова.

- Мы туда вшестером не вместились бы, на 13-то квадратов. Даже кухни нет. Там половину площади занимает санузел, на оставшуюся разве что диван можно поставить и небольшой столик, - рассказывает бийчанка.

В итоге эту студию продали, а деньги потратили на ремонт того самого домика, в котором жили. Вскоре семья стала стремительно сокращаться: умер сын, через два года муж, внук и невестка отправились в колонию. Всю пенсию бабушка стала тратить на посылки заключенным, а также переводить правнуку в Новосибирск.

Тогда же женщины задумались перебраться в благоустроенную квартиру, а дом продать. Но дочь, которая занималась всеми делами, стала жертвой риэлторов и несчастные остались совсем без денег. Хватило только на небольшой домишко в районе «Совавтобийска».

Конечно, строение, откровенно говоря, разваливается, но самое грустное, о чем жалеют его хозяйки – нет туалета с ванной.

- Я не ходячая. Дочь за мной ухаживает, как может, но нормально помыться очень хочется. Я два года в бане не была, - продолжает пенсионерка.

Место под строительство веранды уже есть, люди, которые готовы помочь – тоже. Нет стройматериалов. Неравнодушные люди могут помочь, обратившись по телефону Нины Ртищевой: 8-905-927-19-59.