Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 11 августа 2020 года составило 253

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались три пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 11 августа 2020 года возросло еще на три случая и составило 253.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в крае зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, при этом два произошли непосредственно от COVID-19. Если рассматривать статистику в целом, то за все время ведения таких пациентов, от инфекции скончались 105 человек, по иным причинам 148. На экспертизе находятся три человека.

В госпиталях на лечении остаются 929 пациентов. Тяжелобольных – 102, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - 32. Амбулаторно медики ведут еще 643 инфицированных.

Выздоровели за минувшие сутки еще 178 человек (общее число выписанных – 8360). Под медицинским наблюдением и на самоизоляции остаются 2672 жителя края. Сняли с контроля 43 671 человека.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 331 334 человека, за сутки – 2171, - добавляют в оперштабе.

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