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Жительница Барнаула перевела мошенникам почти миллион рублей

При этом почти год назад она уже отказала им
Анна СеминаАннаСемина
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Потерпевшая дважды переводила крупные суммы

Потерпевшая дважды переводила крупные суммы

Фото: Анна СЕМИНА

Мошенники дважды пытались уговорить жительницу Барнаула перевести им деньги, и со второго раза она перечислила им почти миллион рублей.

В первый раз потерпевшая ответила на звонок мошенников осенью прошлого года. Неизвестный мужчина представился должностным лицом и сообщил, что на «мальтийских счетах» лежит крупная сумма денег. Для того чтобы получить их, необходимо оплатить комиссию – 270 тысяч рублей. Женщина знала о таких схемах мошенничества и поэтому прекратила дальнейшее общение с незнакомцем.

Однако на этом история не закончилась. Уже этим летом жительнице краевой столицы вновь поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник на том конце провода представился сотрудником банка. Он опять рассказал о «мальтийском счете» и о том, что необходимо заплатит комиссию. В итоге женщина перевела более 400 тысяч рублей.

Спустя еще месяц потерпевшей позвонила женщина. Представилась сотрудницей федеральной налоговой службы города Москвы и сообщила, что для получения денег необходимо оплатить налог.

- Потерпевшая перевела более 500 тысяч рублей на указанный мошенницей счет. Больше злоумышленники на связь не выходили, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Только спустя некоторое время женщина осознала, что это были мошенники, и обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности злоумышленников.

ЧП