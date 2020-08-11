19-летний судимый гость после застолья прихватил с собой чужой ноутбук

На 19-летнего парня завели уголовное дело за кражу ноутбука Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские подозревают ранее судимого 19-летнего парня в краже ноутбука.

Накануне вечером житель наукограда решил устроить у себя дома посиделки: купил выпивку, закуску, пригласил гостей. Все было хорошо, компания собралась веселая, но на утро хозяин дома обнаружил, что кто-то из посетителей прихватил с собой ноутбук. Ущерб, по его словам, составил 20 тысяч рублей. О том, что произошло, он сразу же сообщил в правоохранительные органы.

Полицейские быстро перебрали всех, кто в тот день был на застолье и установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний парень с судимостью. Он сразу же во всем сознался и рассказал, что технику успел продать через сайт объявлений.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.