Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 августа 2020 года составило 10185

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 91 положительный тест на коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 августа 2020 года увеличилось на 91 случай и составило 10185.

По данным оперативного штаба наибольший прирост вновь дал Барнаул – 64 случай. В остальных территориях ситуация не такая плачевная. Так в Новоалтайске насчитывается пять положительных тестов на COVID-19, в Благовещенском, Первомайском районах и Рубцовске – по четыре человека, в Славгороде и Тальменском районах – по два, в Бурлинском, Косихинском, Курьинском, Локтевском, Рубцовском и Третьяковском районах – по одному.

Выписаны за все время ведения коронавирусных больных 8360 пациентов. Продолжают лечение 1572. Из них в госпиталях находятся 929 человек, на амбулаторном наблюдении медиков – 643. За минувшие сутки выписку получили еще 178 человек. Скончались трое. Из них от COVID-19 – двое. Таким образом, общее число умерших составило 253.

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За минувшие шесть месяцев из медучреждений Алтайского края уволился 1531 человек. В то же время трудоустроился в учреждения здравоохранения региона 1781 специалист. Об этом во время пресс-конференции 10 августа сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов (подробнее)