В Алтайском краевом онкодиспансере сняли карантин по коронавирусу

С 11 августа отделение на Никитина, 77 начинает работать в полную силу Фото: предоставлено пресс-службой

Все отделения Алтайского краевого онкологического диспансера начали прием пациентов в прежнем режиме. Введенный ранее карантин по коронавирусу благополучно снят.

Соответствующее распоряжение выдал региональный Роспотребнадзор в минувший понедельник, 10 августа.

Напомним, ранее из-за выявленных положительных тестов среди пациентов и медицинского персонала отделения на Никитина, 77 были закрыты два отделения торакальной хирургии, абдоминальной онкологии и опухолей головы и шеи.

- В течение двух недель здесь проводилось поэтапное тестирование сотрудников и предписанные санитарными нормами обязательные противоэпидемические процедуры. На время карантина пациенты перенаправлялись на плановое лечение в отделения онкоцентра на Змеиногорском тракте, 110 к, а также в Железнодорожную больницу Барнаула (операции на щитовидной железе). Помощь иных медицинских организаций не понадобилась, - рассказывают в онкоцентре.

Со вторника, 11 августа, корпус на Никитина возобновил работу в полном объеме. С завтрашнего дня врачи начнут выполнять операции торакального, абдоминального профиля, а также по поводу злокачественных опухолей головы и шеи.

Стоит отметить, что обязательным условием для госпитализации в отделения клиники является наличие отрицательного анализа на COVID-19 не позднее недельного срока давности. Направления на тестирование можно получить в поликлинике по месту жительства.