«Ростелеком» предлагает для бизнеса лид, коллтрекинг и чат

Коллтрекинг Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» запустил три новых продукта для корпоративных клиентов: лид, коллтрекинг и чат. Решения направлены на развитие и поддержку онлайн-взаимодействия с потребителями услуг или продуктов. Подключить услуги можно в пяти городах Сибири: в Новосибирске, Барнауле, Омске, Красноярске и Иркутске.

«В последнее время для развития бизнеса требуется грамотно выстраивать онлайн-коммуникации, потому что часть активностей постепенно переносится из офлайна в интернет-пространство. Новые сервисы помогут повысить результативность маркетинговых процессов наших корпоративных клиентов и помочь в продвижении их продуктов и услуг», — уточнил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Коллтрекинг — это инструмент аналитики эффективности рекламных кампаний, который поможет определить наиболее успешные источники продвижения и правильно распределить бюджет. С помощью коллтрекинга каждому посетителю онлайн-ресурса показывается отдельный телефонный номер, поэтому возможно отследить, с какого канала пришел клиент, с какой страницы и даже по какому ключевому слову. Коллтрекинг подходит для офлайн-рекламы для оценки эффективности рекламы в печатных СМИ, на радио или телевидении.

Лид Фото: предоставлено пресс-службой

Лид позволяет разместить на сайте виджеты для взаимодействия с посетителем, которые работают по заранее настроенным сценариям. Например, генератор звонков или заявок облегчает связь с клиентом, а персональное предложение активнее вовлекает потенциального потребителя в процесс покупки или заказа услуги.

Чат Фото: предоставлено пресс-службой

Чат — это дополнительный канал общения с клиентами, которые не хотят или по каким-то причинам не могут звонить в то время, когда они изучают товар или услугу. Виджет онлайн-консультанта сопровождает посетителей на страницах сайта и позволяет оперативно отвечать на вопросы и обмениваться ссылками и дополнительными материалами. Установка сервиса для сайта занимает всего несколько минут, а кнопку чата легко модифицировать под дизайн и корпоративный стиль компании.

Для подключения этих продуктов не требуется дополнительное оборудование, а протестировать сервисы бесплатно можно в течение 14 дней. Настраивать услуги удобно в личном кабинете, там же доступен функционал аналитики, которая позволяет видеть расширенную статистику по сервисам.

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов чат, лид и коллтрекинг можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

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