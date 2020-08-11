В пригороде Барнаула завершается строительство беговой дорожки

Беговая дорожка в Научном городке обошлась в 1,5 млн рублей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Научном городке на территории школы №72 в скором времени появится беговая дорожка. Проект стал участником краевой программы поддержки местных инициатив на 2020 год.

Стоимость проекта – 1,5 млн рублей. Из них местные жители заплатили всего 200 тысяч рублей (проект подразумевает софинансирование).

— На стадионе два поля – большое и малое, их инфраструктура давно не отвечает современным требованиям. К тому же здесь никогда не было отдельной дорожки для прыжков в длину. Мы решили облагородить в первую очередь малое поле, поскольку ширина беговой дорожки будет соответствовать потребностям школы. Кроме того, на сэкономленные в результате торгов средства будут установлены шесть спортивных тренажеров на все группы мышц. Сейчас сотрудники подрядной организации начинают укладывать современное резиновое покрытие, песок для прыжков уже завезли, - приводит слова главы Научногородокской сельской администрации Елены Широких пресс-центр городской администрации.

Причем в самой школе старались не придавать огласке процесс строительства, так как хотели сделать для ребят подарок к 1 сентября.

Что касается непосредственно беговой дорожки, то ее площадь составит около 500 квадратных метров. Некоторую помощь в ее подготовке оказали бывшие выпускники, так что это своего рода подарок и для младшего поколения и для самих педагогов.

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