Стеклянное кафе может появиться в Барнауле

Проект стеклянного здания Фото: Avito.ru

В Барнауле планируют построить двухэтажное стеклянное кафе. Место для его расположения – район бывшего шоу-центра «Колизей».

Согласно представленному проекту, это будет двухэтажное здание с полностью прозрачными стенами. Его площадь – 120 квадратных метров. Площадка под строительство расположена по адресу улицы Пролетарская, 123 (район пересечения с проспектом Красноармейским). В настоящее время, как пишет «Алтайский портал недвижимости», там располагается заброшенный заросший пустырь.

- Автор и заказчик проекта неизвестны, однако, владелец уже выставил объявления об аренде будущих помещений. Он указал, что участок находится в собственности, на нем имеется возможность построить двухуровневое здание (павильон), - пишет источник.

По его мнению, будущее помещение идеально подойдет для общепита. Аренда здания составит 150 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что в данном районе продается сразу несколько участков, в том числе с готовыми проектами.

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