Количество бюджетных мест увеличилось в алтайских вузах

Больше всего бюджетных мест в АлтГУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В вузах Алтайского края выросло число бюджетных мест для обучающихся. Об этом накануне, 10 августа, на аппаратном совещании в правительстве региона сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко.

- Мы отправляли письмо в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по выделению бюджетных средств. Такие средства были выделены на 223 бюджетных места. Лидеры - Алтайский государственный университет и Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова. Все вузы региона получили дополнительную долю бюджетных мест, что хорошо, потому что многие выпускники хотят остаться учиться в Алтайском крае. Всего у нас 7750 бюджетных мест (бакалавриат и магистратура), что значительно выше предыдущего периода, - отметил Максим Костенко.

Отметим, в скором времени уж е будет завершена первая волна зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения, а после и вторая. Те ребята, которые не смогут преодолеть этап конкурса смогут подать документы в ссузы. Число бесплатных мест в них осталось на уровне прошлого года. На данный момент в обработке находится 21 тысяча заявлений на 10,5 тысячи мест.