В Барнауле задержали женщину, которая могла избить старушку

Пенсионерка скончалась на месте происшествия Фото: Анна СЕМИНА

Стражи правопорядка задержали 47-летнюю жительницу Барнаула, которая может быть причастна к гибели 73-летней пенсионерки.

7 августа в одной из квартир краевой столицы было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть старушки, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали уже на следующий день. Ей уже предъявили обвинение в совершенном преступлении.

- По предварительным данным следствия, она пришла в дом пенсионерки, где между ними произошел конфликт. Неустановленным следствием тупым предметом женщина нанесла несколько ударов по голове потерпевшей, после чего скрылась с места происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время следователи ведут сбор доказательств и устанавливают причину, по которой произошел конфликт, завершившийся столь трагично. Обвиняемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.