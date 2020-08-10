Рефинансирование ипотечных кредитов востребовано у клиентов РСХБ на Алтае

В первом полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей. В Алтайском региональном филиале Банка этот показатель превысил 175 млн рублей. С начала года выдано 648 ипотечных кредита по различным программам на сумму свыше 1 млрд рублей. Примерно половина от этой суммы пришлась на сельскую ипотеку под 2,7 % годовых. А 17 % приходится на долю кредитов, предоставленных на цели рефинансирования ипотеки.

Заключая договор о рефинансировании ипотеки в Россельхозбанке у клиентов есть возможность изменить не только срок кредитования и размер платежа, но и состав участников сделки, а также выбрать аннуитетную или дифференцированную схему погашения кредита, комиссии по кредиту отсутствуют.

«Наиболее востребованными на территории Алтайского края и Республики Алтай кредитными программами для частных клиентов являются рефинансирование кредитов сторонних банков и пенсионные кредиты. С начала года в Банк по стране поступило уже более 15 тысяч обращений на рефинансирование ипотеки, а на территории края и республики порядка 350 обращений. Для клиентов, особенно в первые годы выплат по ипотеке, рефинансирование в нашем Банке значительно снижает долговую нагрузку», – отметил директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Напоминаем, что в июле 2020 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке, в том числе по программам рефинансирования кредитов. Теперь рефинансировать ипотечный кредит можно по ставке от 8% годовых. Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих и для ряда программ с господдержкой.

В первом полугодии 2020 года Россельхозбанком по стране выдано 22,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 51 млрд рублей. При этом 20% приходится на долю кредитов, предоставленных на цели рефинансирования ипотеки. Объем выдач в рамках программы рефинансирования за 6 месяцев текущего года составил почти 10 млрд рублей, что в 9 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Количество выданных на рефинансирование ипотеки кредитов составило более 4,5 тыс.

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