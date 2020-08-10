Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 10 августа 2020 года составило 250

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще два пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. У одного из них причиной смерти стал COVID-19, у другого человека установлены иные причины летального исхода.

За весь период скончались 250 человек с коронавирусом. Непосредственно от коронавирусной инфекции умер 101 человек. В 146 случаях причиной смерти стали другие факторы, три случая в данный момент пока еще находятся на экспертизе.

По данным регионального оперативного штаба, общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в крае составляет 10094 человека. Среди них 918 детей в возрасте до 17 лет включительно. Установлено, что из общего числа заболевших 170 случаев были завозными. 5127 человек заразились ковидом после контакта с ранее заболевшими лицами. Из общего числа заболевших коронавирусная инфекция выявлена в 2390 случаях у больных внебольничной пневмонией, в 3297 – у заболевших ОРВИ. Другие в 4407 пациентов не наблюдали у себя никаких симптомов.

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