Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 августа 2020 года составило 10 094 Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб сообщил о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 августа 2020 года - 10 094 человека. В их числе 918 детей.

За минувшие сутки выявлено 95 инфицированных, выздоровело 45. Из числа зараженных умерли двое человек, но только один из них от COVID-19.

Всего в крае выписаны после выздоровления 8 182 человека. На сегодня проходят лечение 1 662, из них в госпиталях находятся 919 пациентов, дома - 743, - сообщили в оперативном штабе.

Тяжелобольных на данный момент 108, к аппарату ИВЛ подключено 32.

Напомним, что в крае стартовал второй этап снятия ковидных ограничений. В частности, с 10 августа начинают постепенно открываться детские сады. Сейчас организации готовятся к открытию - проводят санобработку, закупают продукты и так далее. Родителям следует заранее предупредить воспитателей о выходе ребёнка и взять в поликлинике соответствующую справку.

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