С 10 августа на Алтае детсады начинают работать в обычном режиме

Сейчас организациям предстоит подготовиться к открытию Фото: Олег УКЛАДОВ

С 10 августа детские сады в Алтайском крае начинают работать в обычном режиме.

Напомним, регион перешел ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. В частности, разрешено открытие детских садов.

- Они поэтапно заработают в течение недели. Родителям необходимо заранее предупредить о выходе ребёнка и взять справку в поликлинике. Она выдается по записи к участковому педиатру, - пояснила Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования Минобразования и науки края.

Между тем, руководители детсадов также должны за сутки предупредить Роспотребнадзор о выходе на обычный режим работы. Сейчас организациям предстоит подготовиться к открытию - тщательно провести санитарную обработку, закупить продукты и так далее.

По всем вопросам, касающимся работы детсадов, можно звонить в Минобрнауки по телефону: (3852) 298-662. Также обращайтесь в комитет по образованию своего города или района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый раз в детский сад. Нужно ли ребенку сдавать тест на коронавирус

Раньше для справки в детсад нужно было пройти целый ряд врачей. Теперь из-за коронавируса родители волнуются, как попасть на профилактический осмотр в поликлинику и нужно ли сдавать тест на COVID-19 (подробнее)