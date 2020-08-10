В Барнауле сбили девочку-подростка у кафе и девушку у поста ГИБДД

За день в Барнауле сбили двух пешеходов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Барнауле 9 августа сбили двух пешеходов.

Одно ДТП произошло на Змеиногорском тракте, в районе кафе "У Григорича". В паблике "Инцидент Барнаул" очевидцы сообщают, что пострадала девочка-подросток.

- Они вдвоем перебегали дорогу... Одну на моих глазах сбили, - пишет очевидец Ирина. - Сначала не шевелилась, потом руками шевелила. Там девчонке лет 16 примерно.

Авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.

- Там на пешеходном никто не остановится, стоишь по 20 минут, - отметила одна из участниц паблика.

Вторая авария случилась на Правобережном тракте у Нового моста, неподалеку от поста ГИБДД, возле автосалона KIA Motors. Водитель иномарки Toyota Funcargo сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее увезли на скорой.

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