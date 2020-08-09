Четыре девочки, водитель и женщина пострадали в ДТП на Алтае

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства этого происшествия и его причины. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На алтайской трассе «Славгород -Табуны - Кулунда» 9 августа около 16 часов произошло ДТП, в котором пострадали шестеро человек.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, на 381 км автодороги, это Славгородский район, столкнулись «Тойота Тундра» с прицепом и «Шевроле Нива».

- Водитель 1976 года рождения на «Тойоте» ехал в направлении Славгорода со стороны Табунов. Мужчина допустил столкновение прицепа со встречным автомобилем, - уточнили в полиции детали аварии.

В «Тойоте Тундра» пострадавших нет, а вот в «Шевроле Нива» травмы получили все находившиеся в салоне. Это 43-летний водитель и его пятеро пассажиров - девочки 15, 16, 11 и 9 лет, а также 40-летняя женщина.

Всех пострадавших увезли в Славгородскую Центральную районную больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства этого происшествия и его причины.

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