Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2020 года составило 9999 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2020 года составило 9999. Такую "мистическую" цифру приводит региональный оперштаб.

- Всего в крае инфицированных – 9 999, выздоровели и выписаны из больниц 8 137 человека, лечение проходят 1 614 человека, в госпиталях находятся 867, амбулаторно лечатся 747 пациента, - сообщается в оперативной сводке.

Как ранее писала "Комсомолка", за сутки в регионе умерли непосредственно от коронавируса двое человек, выявили 92 новых случая заболевания. Традиционно, больше всего в Барнауле – 54. Далее идет Рубцовск – там 12 новых заболевших, за ним Новоалтайск – 6. В других территориях выявлено от 1 до 3 человек.

Напомним, что регион перешел ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. Теперь разрешено открыться кафе, спортзалам, паркам. Но только условием соблюдения масочного режима. Разрешено работать и общественным баням.

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