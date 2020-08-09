На платном озере в Барнауле утонул мужчина

На Алтае стоит жаркая погода, и происшествия на воде могут продолжиться Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 9 августа, произошло ЧП на платном озере в Казенной Заимке.

По данным группы "Инцидент Барнаул", днем, в районе обеда, утонул 36-летний мужчина. На место происшествия приезжали водолазы, которые обнаружили тело.

Горожане в паблике высказывают мнение, что если озеро платное, то там должно быть безопасно. Другие предполагают, что мужчина был нетрезв или ему стало плохо, а озеро действительно не представляет опасности.

Отметим, что происшествия на воде в регионе, в основном, происходят в неразрешенных для купания местах. Так, поздним вечером 8 июля на «Ковше» (пролив на Оби рядом с Речным вокзалом) утонул мальчик. Его также отыскали водолазы.

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