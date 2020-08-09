Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 августа 2020 года составило 8 137 Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб сообщил общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 августа 2020 года - 8 137 человека. При этом за минувшие сутки выздоровело 48 пациентов.

Всего в крае инфицированных было зарегистрировано 9 999 человек. На сегодня проходят лечение – 1 614 человека, в больницах лежат 867 пациентов, амбулаторно лечатся 747. Тяжело переживают болезнь 94 человека, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 28.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что за прошедшие сутки в регионе выявлено 92 новых инфицированных. Умерли четверо зараженных человек, двое от COVID-19, двое по другой причине.

- Из общего числа заболевших 169 случаев – завозные; 5120 – по контакту с заболевшими. Вирус выявлен у 2 311 больных внебольничной пневмонией, у 3 286 заболевших ОРВИ, в 4402 случаях симптомов заболевания не наблюдалось, - сказали в оперштабе.

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