Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2020 года составило 248 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2020 года составило 248 человек. Непосредственно от инфекции скончалось 100 человек, по иным причинам – 145, три случая находятся на экспертизе. Это данные за весь период пандемии, предоставленные оперштабом.

За минувшие же сутки скончались четверо инфицированных. Двое – от COVID-19, двое – по иной причине. Всего тяжелобольных на данный момент насчитывается 94 человека, из них на аппарате ИВЛ находятся 28.

За минувшие сутки выздоровело 48 пациентов (за все время - 8 137 человек), зарегистрировано 92 новых случая заболевания.

- В Барнауле 54 новых случая, в Рубцовск – 12, в Новоалтайске – 6, в Бийске, Первомайский районе – 3, Алейске – 2, в других территориях по одному, - рассказали в оперштабе.

Всего в крае инфицированных 9 999 человек.

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