На Алтае сняли видео, как медведь бежит вдоль железной дороги

Скриншот с видео в группе "Газета "Наш город Заринск"

Машинист поезда заснял медведя, бегущего вдоль путей на железнодорожной станции Аламбай в Алтайском крае, прямо напротив здания вокзала.

- Проезжаем Аламбай, видим, бежит мишутка! Первый раз такое встречаю, вот и погуляй по Аламбаю! - удивляется машинист.

На кадрах, выложенных в группе Газета "Наш город Заринск", видно, что зверь достаточно быстро передвигается вдоль железнодорожных путей, а потом при приближении поезда убегает в лес.

Издание отмечает, что это уже третий мишка за месяц, которого встречают заринчане.

Вообще на Алтае (как в крае, так и в Республике) такие встречи - не редкость. Звери довольно часто выходят к людям. Например, год назад в Республике произошел забавный (но в тоже время и неприятный) инцидент на берегу Телецкого озера. Мишка прогнал туристов, которые путешествовали без специального разрешения, и съел их суп. При этом люди не пострадали.

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