Барнаулец хотел помочь другу и обматерил полицейского

В отделе полиции мужчина стал вести себя агрессивно и обматерил полицейского, который пытался предотвратить конфликт. Фото: pixabay.com

Жителя Барнаула осудили за то, что он оскорбил сотрудника полиции, который был при исполнении должностных обязанностей.

Как рассказала “Комсомольской Правда – Барнаул” заместитель прокурора Железнодорожного района Светлана Гарбузова , пьяный мужчина прибыл в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу по просьбе своего знакомого.

Ранее он выпивал с приятелем и того задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Теперь товарищ просил помочь освободить его.

В отделе полиции мужчина стал вести себя агрессивно и обматерил полицейского, который пытался предотвратить конфликт. В итоге барнаулец сам оказался в камере.

Суд признал мужчину виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Барнаульцу назначили наказание в виде исправительных работ на 5 месяцев с удержанием в доход государства 10% зарплаты.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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