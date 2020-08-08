Барнаулец хотел помочь другу и обматерил полицейского

В отделе полиции мужчина стал вести себя агрессивно и обматерил полицейского, который пытался предотвратить конфликт.
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Жителя Барнаула осудили за то, что он оскорбил сотрудника полиции, который был при исполнении должностных обязанностей.
Как рассказала “Комсомольской Правда – Барнаул” заместитель прокурора Железнодорожного района Светлана Гарбузова , пьяный мужчина прибыл в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу по просьбе своего знакомого.
Ранее он выпивал с приятелем и того задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Теперь товарищ просил помочь освободить его.
В отделе полиции мужчина стал вести себя агрессивно и обматерил полицейского, который пытался предотвратить конфликт. В итоге барнаулец сам оказался в камере.
Суд признал мужчину виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Барнаульцу назначили наказание в виде исправительных работ на 5 месяцев с удержанием в доход государства 10% зарплаты.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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