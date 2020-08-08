Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 8 августа 2020 года составило 244

В Алтайском крае по состоянию на 8 августа скончались 244 человека с коронавирусом, в том числе 98 случаев от COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 8 августа скончались 244 человека с коронавирусом, в том числе 98 случаев от COVID-19, 143 случаая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 5 человек с коронавирусом: 3 – от COVID-19, 2 – по иной причине смерти

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 9907. Всего заболевших, которые в настоящее время продолжают лечение – 1 574 человека, из них в госпиталях находятся 868 пациентов, амбулаторное лечение получает 706 человек.

Из 9 907 заболевших COVID-19 выявлен: 2266 – у больных внебольничной пневмонией, 3272 – у заболевших ОРВИ, в 4369 случаях – бессимптомное течение.

Отметим, что выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 8089 человек.

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