Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 8 августа 2020 года составило 8089

Медики. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 8 августа 2020 года увеличилось еще на 155 человек и составило 8089.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 98 человек и составило 9907 случаев инфицирования. Тяжелобольных пациентов – 97, на аппарате ИВЛ – 29

Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 1 574 человека, из них в госпиталях находятся 868 пациентов, амбулаторное лечение получает 706 человек.

Из 9 907 заболевших COVID-19 выявлен: 2266 – у больных внебольничной пневмонией, 3272 – у заболевших ОРВИ, в 4369 случаях – бессимптомное течение.

Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 3024 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 325 тыс.человек, за сутки – 3309.

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