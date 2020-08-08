Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 августа 2020 года составило 9907

Из общего числа заболевших 168 случаев – завозные, 5090 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 августа 2020 года выросло на 98 человек и составило 9907 случаев инфицирования, в том числе 912 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах края: Барнаул – 48, Бийск – 8, Яровое – 7, Новоалтайск – 6, Первомайский район – 5, Рубцовск – 3, Славгород, Благовещенский, Новичихинский, Кулундинский районы по 2, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный районы по одному случаю.

Из общего числа заболевших 168 случаев – завозные, 5090 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 9 907 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2266 – у больных внебольничной пневмонией, 3272 – у заболевших ОРВИ, в 4369 случаях – бессимптомное течение.

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