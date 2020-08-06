Власти планируют запустить авиарейсы из Барнаула в другие города и села Алтая

С 10 августа открывается авиарейс в Белокуриху. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае планирует развивать малую авиацию. Этот вопрос обсудили на заседании Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Сперва в Алтайском крае планируется запустить авиарейсы в Белокуриху, Михайловское и Славгород. На втором этапе предполагается расширить авиамаршрутную сеть до Бурлы, Горняка, Чарышского, Змеиногорска, Солонешного.

– С учетом того, что авиарейс из Барнаула на Белокуриху - запускается уже со следующей недели, планы региональных властей вполне реальные, – отмечается в сообщении.

Напомним, С 10 августа открывается стыковочный авиарейс Томск – Барнаул – Белокуриха. Самолеты будут летать три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Из Белокурихи самолет будет вылетать в 14.55, прибывать в Барнаул – в 15:40. Билета в одну сторону будет стоить от 4200 рублей.

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